Caterina Balivo, l'addio alla Rai per La7? "Perché l'ho fatto"

Caterina Balivo è pronta a esordire su La7, dove sarà alla conduzione di un quiz show intitolato Lingo-Parole in gioco. La Balivo è ferma da due anni: era il maggio 2020 quando aveva dato l’addio a Vieni da me, sulla Rai. A distanza di tempo ha rivelato i veri motivi per cui si è lasciata quel programma alle spalle.

Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a DiPiùTv in vista del debutto su La7: “Non l’ho lasciato esclusivamente per seguire la mia famiglia. L’ho fatto piuttosto per me stessa, perché volevo sentirmi libera di poter scegliere quando smettere di lavorare. Il lavoro non è tutto nella vita”. Adesso però la Baliva si sente molto carica per il ritorno in tv, tra l’altro con un programma che, essendo registrato, le consente di conciliare il lavoro con la famiglia. E poi c’è la responsabilità di essere l’unica donna che condurrà un quiz show: si confronterà con Gerry Scotti e Marco Liorni.

“Io con Lingo sono per così dire una novità”, ha ammesso la Balivo. La quale ha poi fornito qualche anticipazione sul quiz show che esordirà su La7: in ogni puntata tre coppie si sfideranno in giochi incentrati sulle parole, aggettivi, avverbi e sostantivi. Sarà quindi fondamentale l’affiatamento e un’ottima conoscenza dell’italiano.