Elodie, "ne ho preso uno e lo ho sbattuto al muro": confessione-choc

"Sono bulla coi bulli": Elodie si confessa in un'intervista a Vanity Fair. La cantante ha raccontato un episodio che le è capitato di recente: "A Milano, poche settimane fa, ho visto dei ragazzini che sbarravano la strada a una coppia di anziani, e sono diventata pazza. Ne ho preso uno e l’ho sbattuto fisicamente al muro: Ma ti rendi conto che potrebbero essere i tuoi nonni? Ho fatto con lui ciò che avrei fatto con mio figlio".

L'ex allieva di Amici, poi, ha parlato anche della sua nuova frequentazione, Andrea Iannone: "È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne". Poi è tornata ad attaccare la leader di Fratelli d'Italia: "Il linguaggio di Meloni è violento. Avevo detto che mi faccio scivolare tutto addosso? Ecco, questo no".

Infine, parlando del modo in cui mette in mostra il proprio corpo nella musica, Elodie ha spiegato che lo fa perché è "padrona" del suo corpo e non solo: "Mi diverte dar fastidio. Se capisco che una cosa può essere destabilizzante, perché non farla? È una forma d’arte. E in questo sono artista: nella provocazione".