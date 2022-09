Belen Rodriguez fuori controllo: rissa coi paparazzi, interviene la polizia

16 settembre 2022 a

I rapporti tra Belen Rodriguez e i paparazzi non sono mai stati dei migliori. La showgirl argentina non è nuova a discussioni in pubblico con i fotografi. L'ultima è accaduta in aeroporto. La Rodriguez era a Milano Linate con la figlia Luna Marì, in partenza per una vacanza. Proprio qui, però, la presenza di alcuni paparazzi l'avrebbe mandata su tutte le furie. Stando a quanto riportato da The Pipol su Instagram, in un primo momento Belen avrebbe chiesto aiuto alle assistenti di volo, poi avrebbe inveito contro i fotografi.

"In aeroporto non potete fotografarmi", sarebbe stata l'accusa della Rodriguez che ha anche detto di voler chiamare la polizia. Ma i paparazzi non hanno esitato a ricordarle che in realtà gli scatti ai personaggi pubblici sono consentiti anche in aeroporto. E così la Rodriguez, visibilmente nervosa, ha chiesto l'intervento degli agenti. Solo il loro arrivo è riuscito a placarla.

A maggior ragione dopo che la polizia ha spiegato a Belen che le foto in aeroporto sono consentite e che quindi aveva torto. Capita la situazione, la moglie di Stefano De Martino è partita senza replicare. Tanti però i commenti piovuti sotto l'indiscrezione, molti dei quali critici. Alcuni utenti hanno infatti ricordato che deve la sua fama proprio ai fotografi.