Stefania Sandrelli-choc: "No al sesso, mi ha riempito di botte". Lui un calciatore della Lazio

18 settembre 2022 a

a

a

Un'intervista esplosiva, quella concessa dall'eterna Stefania Sandrelli al Messaggero. A 76 anni è stata tra le protagoniste assolute al Lido di Venezia, che ha reso omaggio alla sua carriera, 100 film e una regia lirica. E così, al quotidiano capitolino, si confessa, racconta la sua carriera, i suoi progetti.

Stefania Sandrelli, gli ultimi drammatici anni con Soldati: quando si è ammalato...

Ma sembra frenare sull'ipotesi di ritirarsi dalle scene: davvero ha deciso di farlo? "Non proprio - risponde -. Finché mi offrono dei ruoli, anche piccoli, non sono ancora un'ex attrice. Voglio però prendermi un anno sabbatico per star vicina al mio compagno Giovanni Soldati che ha passato sei mesi in ospedale. La sua malattia mi ha stesa a 4 di bastoni, come dicono a Roma", risponde.

Ma di esplosiva, soprattutto, c'è una rivelazione. Una brutta, pesante, rivelazione. Quando le chiedono se ha mai pensato di entrare in politica, risponde: "Mi metterei in gioco solo se potessi difendere le donne. Siamo sempre a rischio, come ho sperimentato di persona".

A quel punto le chiedono a che cosa si riferisca. E la Sandrelli vuota il sacco: "Quando avevo 17 anni, un calciatore della Lazio fidanzato con una mia amica provò ad avere un rapporto sessuale con me. Io mi rifiutai e lui mi gonfiò di botte. Lo denunciai, ma la cosa venne insabbiata. Lui ora non c'è più", conclude Stefania Sandrelli, rivelando un drammatico aneddoto inedito, senza fare alcun nome.