Oggi è un altro giorno, Elenoire Casalegno: "Mia figlia stava morendo"

"Mia figlia stava morendo”, Eleonoire Casalegno choc. Ad Oggi è un altro giorno - il programma di Rai1 - si racconta senza freni in un'intervista fiume di Serena Bortone. “Io ero all’ottavo mese, aspettavo mia figlia mi svegliai una mattina pensando ci fosse qualcosa che non andava, andai a fare il monitoraggio ed il battito era inesistente e la dottoressa disse ‘tra venti minuti deve nascere la bambina se no muore' aveva due giri intorno al collo ed uno a bretella", dice la Casalegno.

E poi svela che sua figlia è nata con il parto cesareo d'urgenza. Un racconto choc. “Non ho avuto tempo di capire, mi hanno portato d’urgenza in sala operatoria per il cesareo. La mattina dopo me l’hanno data ed io lo guardata ed ho pensato come fosse stato possibile di fare un essere umano così perfetto”, svela ancora la Casalegno, che ha avuto una figlia giovanissima.

“Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Arriva un momento in cui sei pronta. È difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggi Swami ha 20 anni, e alla domanda ‘perché?’ rispondo perché mi ha salvato la vita”, conclude la Casalegno. Una delle donne più amate della televisione.