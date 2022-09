Renato Zero, caduta rovinosa per strada: cosa è successo

24 settembre 2022 a

Una caduta "virale" quella capitata a Renato Zero, dopo essere inciampato su un marciapiede, a Roma, nel quartiere Monteverde, alla vigilia dell'inizio del suo tour, fissato proprio per oggi venerdì 23 settembre al Circo Massimo. Il cantautore si è reso protagonista di un video che lo riprende mentre cade a terra e che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Nel filmato, girato da un cittadino romano, si vede dapprima Zero parcheggiare il suo suv sopra le strisce pedonali e poi attraversare la strada. Ma ecco che una volta arrivato dall’altra parte della carreggiata, l'artista inciampa sul marciapiede, mentre sta per salire il gradino, e cade a terra, ruzzolando. Subito, però, viene aiutato a rialzarsi da un passante e, con grande disinvoltura, riprende a camminare. Fortunatamente la caduta non ha avuto alcun risvolto negativo per il cantante 72enne che ha voluto organizzare dei concerti nella sua città natale proprio per celebrare i suoi 70 anni.



Il filmato, pubblicato sul profilo Welcome to Favelas, ha scatenato immediatamente una serie di commenti ironici e divertiti. Primo fra tutti, una spunta blu, quella di Asia Argento, che scrive: "Ma poverino, c'ha le suole chiodate". Mentre altri utenti hanno sfruttato alcune canzoni celebri dell’artista per ironizzare sull’accaduto. "Il marciapiede no, non l’avevo considerato”, scrive qualcuno, parafrasando un verso di “Triangolo”, uno dei brani iconici di Zero. "Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi”, ha scritto un altro, riferendosi alla canzone “Nei giardini che nessuno sa”.