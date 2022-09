Striscia la Notizia, bomba di Ricci sulla Hunziker: "È in astinenza..."

23 settembre 2022 a

Claudio Baglioni ha deciso di querelare anche Gerry Scotti per diffamazione. Colpa di Tutti poeti con Claudio, il libro che era disponibile sul sito di Striscia la notizia, nel quale si accusa il cantante di aver scopiazzato, per scrivere i testi dei suoi brani, da poeti e scrittori come Pavese e Oscar Wilde. Antonio Ricci, sentito in merito alla vicenda, dal Corriere della Sera, ironizza, come nel suo stile: "È una vergogna, Baglioni - così democratico, e melenso - querela quel pacioccoso di Gerry Scotti; è un sadismo inaudito".

Quindi lancia la bomba: "Non capisco poi perché non lo abbia fatto anche con Michelle Hunziker che era di fianco a Gerry e non si è dissociata. Non è forse questo concorso esterno in diffamazione?", conclude Antonio Ricci. "Poi Michelle è in astinenza, avrebbe bisogno di una copertina sui giornali... Ma noi siamo tranquilli, ribatteremo colpo su colpo, andremo avanti fino al Tribunale dei diritti dell'uomo".