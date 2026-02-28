Sanremo 2026, Antonio Ricci "oracolo"? "Mi hanno detto che vince lui"

Tutti pazzi per Sal Da Vinci. Il cantautore non a caso è tra i primi cinque nella classifica provvisoria di Sanremo 2026. Eppure, stando a sentire cosa diceva Antonio Ricci, non è una sorpresa. "Mi dicono che quest'anno Sanremo lo vince sal da vinci, forse solo per bruciarlo…", diceva già lo scorso 1° febbraio il creatore di Striscia la Notizia parlando ad Alessandro Ferrucci del Fatto Quotidiano.

Tornato tra i Big sul palco dell’Ariston dopo ben 17 anni, Sal Da Vinci è l’uomo dei record. Al primo posto nella classifica YouTube Music Trending e tra i favoriti dei bookmakers alla vittoria. Ma chi è Sal Da Vinci? All'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino è un cantante italiano. Nasce a New York il 7 aprile del 1969. Suo padre è un interprete della sceneggiata napoletana e ciò gli ha consentito di crescere nel mondo dell’arte e del teatro. Già nel 1976 fa il suo debutto nella musica, incidendo la canzone Miracolo è Natale in duetto con papà Mario. Sempre insieme a quest’ultimo partecipa alle sceneggiate in teatro: Caro papà e Senza mamma e senza padre.