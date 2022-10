Al Bano Carrisi insultato dalla star: "Spazzatura senza limiti"

09 ottobre 2022 a

a

a

Francesca Del Fa prende di mira Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. L'attrice che recita nei panni di Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore non ha apprezzato la performance della giovane cantante durante UnoMattina in famiglia. E così su Instagram ci è andata tutt'altro per il sottile: "Il trash non ha limiti". Insomma, per la Del Fa quanto accaduto è solo "spazzatura", "trash", appunto.

"Prima volta in assoluto": colpaccio di Mara Venier. Al Bano che dice?

La Carrisi, Al Bano e Clementino questa estate avevano lanciato il brano Nessuno Mai, cover personalizzate del celebre brano di Mina Nessuno. E Jasmine l'ha riproposta in studio, scatenando l'attrice. In ogni caso non è il primo lavoro che vede padre e figlia uno accanto all'altra. I due sono stati anche giudici e vocal coach di The Voice Senior, talent show condotto da Antonella Clerici su Rai1. Questo almeno nella prima edizione, visto che nella seconda sono stati sostituiti da Orietta Berti che a sua volta è approdata su Canale 5.

"Diffidata". Mara Venier blocca tutto: panico in Rai, il nome che non doveva fare

La Berti infatti oggi è opinionista del Grande Fratello Vip. Il motivo lo ha spiegato lei stessa in trasmissione: "Per venire da te - aveva detto ad Alfonso Signorini - ho lasciato perdere tre contratti, tre trasmissioni importanti. Ecco, questo lo devo dire. Sono qui perché ti voglio bene e perché volevo fare un’esperienza nuova".