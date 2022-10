YOUGLAM tinge le Alpi di rosa e stringe un accordo con Gruppo ABC

Francesco Fredella 11 ottobre 2022 a

La scalata di YOUGLAM continua. Adesso stringe un accordo con Gruppo Abc, che è leader nel settore del turismo in Italia. Sarà il nuovo e atteso Boutique Hotel Avalanche a Sauze d'Oulx , inaugurazione prevista a Dicembre, ad aprire per primo le porte al brand cosmetico YOUGLAM. Poi seguiranno la stessa strada altri hotel del rinomato gruppo, oltre venti.



Gruppo ABC è una società operante nel settore turistico-commerciale da oltre 40 anni con Hotel (tra questi il blasonato Principi di Piemonte) ristoranti, rifugi in quota, bar, pub e discoteche, scuole sci, noleggi attrezzature, agenzia fotografica e proprietario dell’Adventure Village e del Parco Avventura( uno tra i più vasti d’Italia). Dopo l'accordo con Idea Bellezza, YOUGLAM punta sempre più in alto facendosi spazio in un settore in continua evoluzione.