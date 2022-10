Domenica In, volano insulti tra Matano e Mariotto: Venier ferma la diretta

23 ottobre 2022 a

a

a

Alta tensione nella puntata di domenica 23 ottobre di Domenica In. Qui su Rai 1 Mara Venier si trova alle prese con un acceso botta e risposta tra Alberto Matano e Guillermo Mariotto. Al centro le dinamiche di Ballando con le Stelle. Ad aprire le danze Matano, che collegato con la trasmissione ha attaccato la giuria di Milly Carlucci: "Una giuria che oscilla tra oroscopi e psicanalisi e che poi si divide. E quando gli conviene è unita e quando qualcuno la spara grossa punta il dito contro l’altro. Insomma, caro Mariotto fatevi un esame di coscienza", è l'accusa.

"Non dovevo dirlo!". Mara Venier, clamorosa gaffe: un caso "diplomatico"

Ma Mariotto non ci sta e attacca: "Lui sta tranquillo a casa mentre io sono qui. E non si capisce ciò che dice". A intervenire ci pensa la conduttrice: "Si capisce eccome, Mariotto poi quando non sa cosa rispondere dice che non si capisce". "Casomai è Mariotto che non si fa capire mai", prende la parola Matano mentre lo stilista dà dell’ipocrita al conduttore de La Vita in Diretta.

"Fammi finire, qui...": scoppia l'ira della Venier, caos a Domenica In

"Lui è ipocrita. Dopo che mi attacca a Ballando mi dice: 'Andiamo a fumare fuori al balcone'”. Mara sbotta: "Ma Alberto non fuma". "Ma mi scrocca le sigarette. Non te le darò più da oggi", risponde Mariotto. Insomma, il clima è incandescenze, con la Venier costretta a fermare tutto.