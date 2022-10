Memo Remigi, altra bomba: "Com'è strano palpare un deretano..."

Daniele Priori 28 ottobre 2022 a

Sapessi come è strano, palpare un deretano a RaiUno. Memo Remigi, però, stavolta non ha cantato Innamorati a Milano. Anzi. Credendo di non essere visto, l'84enne cantautore dal tono e dai tratti mai sopra le righe, si è lasciato andare a una pacchetta sul retrobottega della giovane Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Cronache di oscuri camerini? Macché. Tutto è avvenuto in diretta tv.

Precisamente sulla rampa di lancio della puntata di venerdì scorso della trasmissione Oggi è un altro giorno, salotto super buono dell'ammiraglia Rai, mentre Serena Bortone, la conduttrice, annunciava lieta e sorridente, in una bella foto di gruppo con tutto il suo staff, gli ospiti che di lì a poco si sarebbero alternati al comodo confessionale televisivo. Nulla avrebbe fatto presagire, se non ci fosse stato l'occhio vigile della telecamera e quello ancor più attento dei telespettatori, la tempesta ormonale (e non solo) che si stava consumando a pochi centimetri dalla schiena (immune) di Serena Bortone e sul fondoschiena della Morlacchi.

OSPITI FISSI

Memo e Jessica, infatti, entrambi canterini, sia pure di epoche molto diverse, da un paio di stagioni sono gli ospiti fissi della trasmissione del primo canale. O meglio sono gli "affetti stabili", come li ha ribattezzati la Bortone facendo il verso ai famigerati DPCM dell'era Covid. Talmente stabili che il buon Memo, abitualmente al pianoforte durante lo show, ha colto l'attimo di improvvisa vicinanza per allargarsi un po'. L'artista lombardo interpellato dalla stampa prima l'ha buttata sullo scherzo, poi, parlando coi giornalisti, si è giustificato dicendo: «Questa storia è uscita fuori da un tweet che nessuno ha commentato ufficialmente. Se qualcuno mi dirà qualcosa, io farò lo stesso», fino ad arrivare a quella che quasi sicuramente sarà la versione ufficiale della difesa di Remigi: «Cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l'età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona». Alla Morlacchi, ex cantante nota per quel tormentone ormai ventennale che faceva www mi piaci tu, lo sfioramento del didietro, non dev' essere piaciuto neanche un po', tanto da aver rimesso Memo e la sua mano (altro che morta) al posto suo. Ma figurarsi, i tempi sono quelli che sono. L'indignazione social è sempre a portata di smartphone pronta (forse anche legittimamente) a tracimare. Si aggiunga poi il passaggio al Var su Striscia la Notizia all'ora di cena di martedì sera. E il patatrac è fatto.

PRESA DI POSIZIONE

Mamma Rai chalance, in un elegante un po' va già sospeso Memo Remigi che con non silenzio un po' omertoso, avela presenza di dalla trasmissione già da inizio settimana, a bufera mediatica esplosa non ha potuto far altro che prendere posizione in maniera dura e netta. E non soltanto con una fredda nota ma con la viva voce di Serena Bortone che ieri ha aperto la trasmissione spiegando l'accaduto e le inevitabili conseguenze. «Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro» ha annunciato con piglio serio la conduttrice. «In questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo» ha proseguito. Spiegando poi anche le ragioni del silenzio mantenuto quasi una settimana.

«Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell'Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora».



NOTA UFFICIALE

Poi c'è stata anche la nota ufficiale della Rai che ha annunciato con gli abituali toni burocratici il provvedimento preso nei confronti dell'artista. «La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione di Memo Remigi al programma Oggi è un altro giorno». «A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell'Azienda - si legge ancora nella nota Rai- la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all'interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell'Azienda ha confermato la violazione delle norme». Storia finita? Forse sì. Quel che è certo è che nessuno porgerà l'altra... Vabbè. Ci siamo capiti.