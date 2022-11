Che tempo che fa, Salvini asfalta Fabio Fazio con una frase: "Assolutamente sì"

21 novembre 2022 a

Nel mirino di Matteo Salvini ci torna uno dei suoi soggetti "preferiti", le virgolette sono d'obbligo: Fabio Fazio. Il tutto durante l'ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda ieri sera, domenica 20 novembre, su Rai 3. Già, mentre nel suo salottino rosso Fabio Fazio celebrava la sua consueta messa a senso unico, ecco che il leader della Lega è passato all'attacco.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha cannoneggiato da TikTok, laddove ha rilanciato il seguente messaggio: "Via il canone Rai? Assolutamente sì, pagare il canone Rai per guardare i Fazio o i telegiornali di sinistra, anche no". Un messaggio chiarissimo, quello del leader della Lega, il cui scontro con Fabio Fazio, per inciso, continua ormai da anni.

Nella puntata di domenica 20 novembre, ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ci sono stati Claudio Bisio e Valentina Lodovini, dunque Luca Argentero e Cristina Marino. E ancora, il premio Nobel Giorgio Parisi e Roberto Burioni. Curiosamente, ospite in studio anche Luca Zaia, della Lega e presidente della regione Veneto. Quindi Gianrico e Giorgia Carofiglio, padre e figlia, il direttore della Stampa, Massimo Giannini, l'inviato di Avvenire, Nello Scavo, e Michele Serra, firma di Repubblica. Rosso spinto, come sempre.