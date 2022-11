Che tempo che fa, Argentero: "Un problema in famiglia". Sua moglie...

21 novembre 2022 a

Un curioso momento di televisione, quello che si è visto nella serata di domenica a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3. Nella puntata di domenica sera, infatti, ospiti in studio Luca Argentero e sua moglie, Cristina Marino. E i due hanno dimostrato di avere un bellissimo rapporto.

"Grazie per l’invito Fabio, mi dispiace solo che mia moglie mi rinfaccia da una settimana che non ci hai invitati nella stessa puntata di Timothée Chalamet. E continua a ripetermelo ogni giorno. Ma ho letto la lista degli ospiti e per fortuna dopo arriva Stefano De Martino, che è un altro problema che abbiamo in famiglia", ha esordito Argentero.

Ma che cosa intende? Presto detto: De Martino, infatti, aveva ricevuto un like su Instagram proprio dalla Marino. Infatti, Fazio ha chiesto all'attore: "Ma sei geloso?". E Argentero: "Beh sì, ma ci tengo a spiegare questa cosa di Stefano De Martino. Non so se ti capita a casa, ma qua ci sono due pesi e due misure. Nella generazione di Instagram se io metto un like a una bella donna, magari a una collega, è comunque un problema. Se lei lo mette a Stefano De Martino invece va bene". Insomma, quel like, Argentero, non sembra affatto averlo digerito fino in fondo...