Selvaggia Lucarelli, cosa spunta dal passato della madre: "È dolce, invece, morire"

Selvaggia Lucarelli ha perso sua madre, scomparsa lo scorso sabato a 79 anni dopo aver contratto il Covid. La giornalista ha condiviso il suo dolore sui social, dove però è stata anche presa di mira per il modo in cui ha deciso di affrontare il lutto. Qualcuno per esempio l'ha attaccata per aver partecipato lo stesso a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci dove lei fa il giudice.

Critiche a parte, però, non sono mancate le condoglianze da parte di chi si è unito al dolore di Selvaggia. Sono tanti, infatti, i messaggi di cordoglio lasciati dagli utenti sotto ai suoi post. Proprio questo avrebbe spinto la Lucarelli a condividere su Instagram alcuni ricordi che la legano alla mamma Nadia. Tra questi una poesia scritta dalla madre all'età di 20 anni.

Nella poesia, intitolata "È dolce", Nadia Agen ha trattato il tema della morte per motivi che Selvaggia non ha spiegato: "Pensavo che fosse difficile, Pensavo che avrei pianto, forse sofferto. È dolce, invece, morire". A corredo del post questa didascalia: "Quando l'ha scritta mia madre aveva 20 anni". Poi nelle storie la Lucarelli ha pubblicato anche una foto del diario recuperato dal passato e ha commentato: "Era proprio brava mia mamma".