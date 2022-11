Qatar 2022, disastro Rai: Usa? Non proprio: cosa appare sullo schermo

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

La notizia potrebbe sembrare una sonora gaffe. Cosa accade durante i Mondiali di calcio, che si stanno giocando in Qatar? La Rai, che manda in onda le partite, commette un errore. Forse uno scivolone. In onda, i più attenti telespettatori, notano un errore nella grafica della partita Stati Uniti-Galles: la squadra americana viene indicata con l’abbreviazione SUA. La regia, però, corregge il tiro dopo pochi minuti. Ma basta questo errore a far diventare virale il gioco.



Tutti, anche da casa, avrebbero riconosciuto la sigla USA (United State of America). Come mai è stato scritto "Sua"? Un vero mistero. Il popolo della Rete, sempre molto attento, non ha perso l'occasione per continuare a scherza su quanto accaduto. "Evviva lo sport, ehm, il diporto. #USAGalles Quello che ha deciso che la sigla italiana degli Stati Uniti d’America dovesse essere SUA dev’essere un genio visionario tipo Mozart": si legge questo in uno dei primi commenti. E, poi, ancora: "Qualcuno aveva mai visto Sua al posto di Usa? Chiedo per un amico. Ps. Un errore? O un neologismo autarchico?", Il mio amico è curioso… SUA per USA no per favore Basta con i termini stranieri, è l’era dell’autarchica italica fierezza, quindi: Stati Uniti d’America".





Forse, secondo i puritani della lingua e delle sigle, potrebbe esserci anche un errore per il Galles: la grafica sarebbe dovuta essere WAL. Una svista? Comunque sia, tutto è andato in onda in questo modo. Quel piccolo errore, quello scivolone sarà costato caro al regista di turno? Chissà.

