Morgan contro Crozza: "Mi odi? Ma ti ricordi quando..."

Morgan non si dà pace. Il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, non capisce il motivo dietro i mancati inviti in studio di Maurizio Crozza. E così l'artista prende la palla al balzo e invia una lettera al comico. "Carissimo Maurizio, ti scrivo dall’anno 2022, e siccome sono nato nel 1972 ho esattamente 50 anni. Quando ne avevo 30 ero diverso, un po’ più bello, sinceramente, dicono che non sono invecchiato male, ma a me sembra di portare i segni non tanto fuori ma dentro, del passare del tempo. Tu invece non sei per niente invecchiato, sei identico a quando lavoravamo insieme, cioè nel 2008, ti ricordi?".

I due, conferma Morgan, hanno registrato diverse puntate insieme. "Mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose". Qualcosa però è cambiato. L'artista non può fare a meno di notare che "non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso".

Una scelta che il cantautore non riesce a spiegarsi. Così Morgan preferisce chiederlo direttamente a Crozza: "Perché? Mi odi? Ma soprattutto poi perché cancellare ovunque anche le informazioni, come se fossimo in un film di fantascienza in cui ti cambiano il passato". I sospetti comunque non mancano: "La trovo una cosa molto strana, decisamente poco professionale e soprattutto un po' inquietante, qualunque sia la verità, perché se non è successo, allora chiedo di ricoverarmi subito in clinica psichiatrica, se invece è successo allora mi fai un po' paura tu. Fammi sapere se non ti costa troppa fatica. Morgan".