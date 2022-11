Mattino 5, "sesso in camerino prima di andare in onda": scandalo, chi sono i due vip

23 novembre 2022 a

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto sposi. La coppia è fidanzata da lungo tempo, galeotto il Grande Fratello Vip. E proprio sulla trasmissione condotta da Alfonso Signorini ha voluto soffermarsi il settimanale Chi in una lunga intervista. I due infatti sono passati alla storia del programma per un episodio accaduto all'interno della casa. "Ma oggi con l’annuncio delle nozze possiamo ufficialmente chiudere l’armadio?", ironizza Moser protagonista di un momento molto intimo nell'armadio del Gf Vip.

Ma la sorella di Belen Rodriguez non ne vuole proprio sapere. Anzi, è lei a rivelare che i due hanno avuto rapporti al GF Vip e… a Mattino Cinque: "Guardi - spiega -, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare".

In ogni caso Ignazio e Cecilia all'interno della casa sono comunque riusciti a trovare un po' di intimità sfruttando il letto contenitore: "C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…". Mistero invece su Mattino Cinque, anche se i sospetti ricadono sul camerino.