Mara Venier, "siamo a pezzi": impresa a New York, cosa svela la foto

"Siamo a pezzi": Mara Venier è in vacanza a New York insieme a famiglia e amici e documenta tutto sui social. Nelle ultime stories su Instagram, per esempio, si mostra mentre sale al centesimo piano sulla piattaforma d’osservazione The Edge per ammirare la città di notte. Commentando l'impresa, la conduttrice ironicamente ha detto: "Siamo al centesimo piano, siamo a pezzi. Faccio l’ultima ripresa, mamma mia! I love New York”.

Nonostante il freddo e la fatica, la Venier ha ammesso di essere felice per questo viaggio inaspettato. Viaggio che è stato possibile organizzare grazie alla pausa di Domenica In, che non andrà in onda domenica 27 novembre. In questi giorni ha visitato insieme ai suoi amici il Vessel e sui social ha commentato con entusiasmo: “Giornata bellissima con amici”.

La conduttrice è partita per questa pausa relax insieme al figlio Paolo, la nuora Valentina e il nipotino Claudio. Ma non solo, perché ad accoglierla a New York c'era anche una schiera di amici che l’ha accompagnata in giro per la città. Per quanto riguarda Domenica In, il prossimo appuntamento è il 4 dicembre su Rai 1, anche se il programma andrà in onda in formato ridotto per i Mondiali di calcio, dalle 14 alle 15.