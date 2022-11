Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico già silurata: clamoroso in Rai

24 novembre 2022 a

Fine corsa per Ilaria D'Amico su Rai 2. Una brevissima parabola e un fragoroso disastro, il suo Che c'è di nuovo, il talk-show del giovedì sera che è durato giusto il tempo di una manciata di puntate: il prossimo giovedì, il primo dicembre, verrà trasmessa l'ultima puntata della sfortunatissima trasmissione. Lo conferma Marco Antonellis su Il Giornale d'Italia.

Già, definire gli ascolti punitivi sarebbe riduttivo: dopo la prima puntata non è mai stato raggiunto nemmeno il 2 per cento. Un flop di proporzioni storiche. E così ecco che Viale Mazzini corre al riparo e mette fuori palinsesto Che c'è di nuovo, un programma fortemente voluto dall'allora direttore di rete Mario Orfeo.

Insomma il format non urlato della D'Amico non ha convinto. Aveva scommesso tutto su uno stile che della sobrietà faceva il suo tratto distintivo e la scommessa è stata irrimediabilmente persa. Per inciso, a causa dei bassi ascolti, era stata cancellata la puntata del giovedì sera di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani sempre su Rai 2, poiché il traino era talmente basso da compromettere i risultati.