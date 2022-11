Galeazzi, la figlia inchioda Mara Venier: "Cosa ha fatto dopo la morte di papà"

24 novembre 2022 a

Susanna Galeazzi contro Mara Venier. A un anno dalla morte di Giampiero Galeazzi, telecronista sportivo, conduttore e giornalista, è la figlia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La sua partecipazione a Domenica In? "In alcuni casi era imbarazzante. Già come carattere era fuori dalle righe, vederlo mascherato da Topolino o da sparviero, vederlo ballare come un orso. Glielo dicevamo con discrezione che forse non era il caso, ma non ne ha mai tenuto conto".

Apparizioni che non andarono giù a molti. "Il direttore dello sport di allora, Marino Bartoletti, non lo trattò bene, per usare un eufemismo. Posso capire che tu non approvi certe cose, ma ci fu cattiveria umana nei suoi confronti". Da qui la stoccata alla conduttrice di Rai1 sulle colonne di Diva e Donna: "La cosa più triste? Mio padre adorava Mara Venier. Ho avuto il dubbio e ce l’ho tutt’ora se lei gli abbia veramente voluto bene. Il giorno dopo la sua morte ha fatto una trasmissione da vedova sconsolata invitando a parlare di mio padre Marino Bartoletti che doveva presentare un suo libro e altri che non erano esattamente suoi amici".

Susanna contesta la decisione di non fare alcun "riferimento alla famiglia da parte di Mara. Nessun messaggio di condoglianze, nemmeno a mia madre. Mio padre sarebbe rimasto molto sorpreso e amareggiato".