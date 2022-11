Pier Silvio Berlusconi, grandi manovra a Mediaset: chi entra e chi esce

25 novembre 2022 a

Pier Silvio Berlusconi rivoluziona i vertici di Mediaset. Secondo quanto riporta Dagospia, sono in corso "grandi manovre". Via Paolo Vasile che era a capo della spagnola Telecinco "che paga così il 'trasloco' dei programmi di punta alla concorrenza. Vasile è stato sostituito da un dirigente fidato di Piersilvio, Alessandro Salem, che ha alle spalle l’esperienza televisiva spagnola con Carlotti".

E ancora: "Il direttore dei contenuti di R.t.i. (Reti televisive italiane), quindi da lui dipendono fiction, Fascino di De Filippi, Medusa, non viene sostituito da Massimo Porta, che è l’erede di ruolo come responsabile dell’area intrattenimento, perché Salem è l’unico che riesce a gestire Antonio Ricci. Così si dividerà in due: tre giorni a Madrid, tre giorni a Cologno Monzese".

Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche, "va in pensione (ma resta consulente fino dicembre dell’anno prossimo) e viene sostituito da Marco Leonardi, ex amministratore delegato di Mediaset Premium e, prima ancora, Direttore Acquisizione e Vendita Diritti Mediaset".

Per quanto riguarda l'intrattenimento, Pier Silvio lo ha "ridotto" per "il calo della pubblicità". Di conseguenza La talpa salta, Michelle Hunziker avrà "solo tre puntate, Grande Fratello Vip fino ad aprile, alla ridimensionata Barbara D’Urso scade il contratto a fine anno ma verrà riconfermata".

Il direttore dell’informazione Mauro Crippa "è in difficoltà con il direttore finanziario e braccio destro di Pier Silvio, Marco Giordani". E se lui "scende", "sale un altro devoto di Fedele Confalonieri e Berlusconi padre, Niccolò Querci".