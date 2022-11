Belve, Mentana contro Fagnani: "Ma poveraccio, come lo tratti?"

25 novembre 2022 a

Grande successo per Francesca Fagnani che con il suo Belve ha tenuto i telespettatori di Rai2 incollati al televisore. Tra questi anche il compagno Enrico Mentana. È proprio la giornalista a raccontare il rimprovero che si sente fare ogni volta che i due guardano la trasmissione. "Spesso lo guardiamo assieme e quando faccio una domanda scomoda, agli ospiti, prende le loro parti, empatizza con loro. Dice: 'Ma poveraccio, ma poveretta, come li tratti…'". Conclusa l'edizione 2022, la Fagnani si concede alle interviste e per ogni ospite ha un pensiero.

Anna Maria Bernardini De Pace per esempio "è una donna simpatica. I social l’hanno amata". Di Wanna Marchi l'ha colpita la mancanza di pentimento mentre di Nina Moric la sua lucidità. La conduttrice è convinta che l'ex modella abbia sofferto molto nella vita, ma che sta cercando in tutti i modi di uscire da quel tunnel. A sorprenderla di più però è stato Rocco Siffredi. L'attore a luci rosse ha ammesso di essere dipendente dal sesso e che più volte ha pensato al peggio.

"Quando questa voglia mi assale nella sua forma più violenta, arrivo persino a pensare che vorrei castrarmi per mettere fine al problema. Ma è proprio a quel punto che chiedo aiuto a Dio tramite l’intercessione di mia madre", erano state le sue parole. Parole che hanno toccato nel profondo la Fagnani: "Ho sentito la sua sofferenza vera", ammette al settimanale Gente. Intanto la conduttrice si prepara per la nuova edizione. Tra gli ospiti per cui farebbe carte false Maria De Filippi, Vasco Rossi e Gianna Nannini.