Ballando con le stelle, insulto in diretta alla Lucarelli: "Scimmia"

Che scontro a Ballando con le stelle. Protagonisti Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. A scatenare il diverbio tra i due è il giudizio della Lucarelli sull’esibizione di Iva Zanicchi. La cantante si è esibita insieme a Samuel Peron e dopo la perfromance la coppia si è sottoposta come di consueto al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Dopo il giudizio espresso da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, la conduttrice Milly Calucci chiede aSelvaggia Lucarelli di dire la sua. Apriti cielo. Selvaggia Lucarelli, come ha già detto in passato, ribadisce che Iva Zanicchi, a suo dire, è un po’ andata fuori dal sentiero artistico che averbbe potuto intraprendere in un contesto come quello di Ballando con le Stelle. La Lucarelli bolla come "squallide” le uscite della Zanicchi, riferendosi in particolare modo alle barzellette che la cantante racconta durante la puntata.

Ed è a questo punto che la conduttrice chiama in causa Mariotto: “Dare della squallida alla Zanicchi mi sembra una cosa totalmente fuori luogo. La figura della squallida la stai facendo tu, perchè ti stai comportando come una scimmia che è arrabbiata per il fidanzato e getta escrementi a tutti”. Selvaggia Lucarelli incassa il colpo. Poi la reazione: "La tua - rivolgendosi a Mariotto - è solo retorica".