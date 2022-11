Ballando con le Stelle, Ema Stokholma rivela: "Ha le chiavi di casa mia"

27 novembre 2022 a

"Ha le chiavi di casa mia". Ema Stokholma esce allo scoperto e a Ballando con le Stelle non si nasconde: ha una relazione con Angelo Madonia, il suo compagno di ballo nel programma. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, sabato 26 novembre, la Stokholma non ha usato giri di parole e ha parlato della sua vita privata e della relazione con il ballerino: "Alla fine Angelo è una persona molto seria e quindi sto imparando a conoscerlo ed a capire che posso anche espormi, non ho tanta paura del futuro". Poi ha aggiunto: "Ha le chiavi di casa. È una cosa seria. Io forse mi ero messa un sacco paletti e forse avevo bisogno di qualcuno che non li rispettasse".

A questo punto la Stokholma ha parlato di come è iniziata questa relazione: "Inizialmente gli chiedevo di trattenerci un po’ visto che non sapevamo cosa stesse accadendo tra noi… Lui l’ha presa seriamente e quando io ho iniziato ad espormi lui continuava a tenersi".

Parole che lasciano intendere come sia ormai consolidato il rapporto tra i due. Insomma a Ballando con le stelle non è nata solo una coppia artistica ma anche una coppia nella vita privata. L'affiatamento tra i due era tangibile sin dalle prime puntate e di fatto adesso la coppia ha deciso di dire tutto e di non nascondersi nemmeno davanti a i giudici che esprimono il voto per la loro performance. Galeotto fu il ballo per questa giovane coppia che ha stupito tutto il pubblico di Ballando con le Stelle.