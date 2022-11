Emma, il dramma privato: "Troppo arrabbiata con la vita"

27 novembre 2022 a

"Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona": Emma Marrone, ospite dell'evento "Luce!" a Firenze, è tornata a parlare della morte di suo padre Rosario, scomparso due mesi fa. La cantante, nel frattempo, ha detto addio ai lunghi capelli biondo platino ed è tornata al suo colore naturale, il castano, preferendo un taglio molto più corto. "Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento - ha detto Emma intervistata sul palco -. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto".

"Io so chi ero quando c'era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo - ha proseguito l'artista -. Adesso che lui non c'è più sono un'altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all'improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata".

L'emozione per Emma è stata tanta, soprattutto quando ha raccontato chi era suo papà Rosario: "Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità. Faceva l’infermiere e quando qualcuno non riusciva ad andare in ospedale si recava di persona a casa a fare le medicazioni".