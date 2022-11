Gf Vip, Signorini fa a pezzi Spinalbese: "Parac***, ora capisco tutto"

29 novembre 2022 a

Botta e risposta durissimo tra Spinalbanese e Signorini al Gf Vip. L'ex di Belen ha archiviato momentaneamente la sua relazione con Oriana Marzoli. Come riporta GossipeTv di fatto tra i due il flirt sarebbe finito. E la frase con cui tutto è stato messo da parte ha colpito e non poco i telespettatori: "Voglio una Ferrari, tu sei una Porsche...", avrebbe detto Spinalbanese alla Marzoli. E così durante l'ultima puntata del talent qualcosa è andato per il verso storto con Spinalbanese che ha tentato di giustificare la sua scelta davanti a Signorini: "Tu hai detto che la tua donna deve andare bene a tua figlia, ma non funziona proprio così".

Poi l'affondo: "Sotto le coperte tua figlia non c'era?". E qui è calato il gelo. Ma Signotrini è scatenato e mette subito a posto Spinalbanese: "Quella tua frase sulla Ferrari e la Porsche è davvero maschilista". Finito qui? Nemmeno per sogno.

Il conduttore ha poi asfaltato Spinalbanese parlando anche della sua ex, Belen Rodriguez: "Ah, perché tu vuoi la Lamborghini? Ma sei un para**lo. Oriana, ribellati! Basta, non ne voglio più sapere di lui. Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei in tutti noi, ciao Belen". Parole chiare che di fatto non faranno certo piacere a Spinalbanese che è stato travolto in diretta dalle parole di Signorini.