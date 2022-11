Chiara Ferragni "vestita" così al concerto di Max Pezzali: tutti sconvolti

Francesco Fredella 29 novembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni ha una passione sfrenata per Max Pezzali, leader degli indimenticabili 883. Una band che negli anni Novanta ha davvero spopolato, grazie ad un'intuizione di Claudio Cecchetto. E al concerto di Assago, nel grandissimo Forum, la Ferragni riavvolge il nastro dei ricordi per vivere un'emozione unica davvero. Non è sola, ma c'è anche sua madre Marina Di Guardo, che la accompagna in questa avventura davvero unica.

Anche perché in un concerto di Max Pezzali nulla è dato per scontato: l'outfit è anni Novanta e la Ferragni, regina indiscussa dei social, si presenta con un dress code adatto: un micro top che lascia intravedere le sue forme e un paio di pantaloni a zampa. L'influencer si scatena sulle note di "Come mai", "Hanno ucciso l'uomo ragno" e "Gli anni", grandi successi di Pezzali, brani amati da un'intera generazione e che oggi sono tornati a essere più popolari che mai. Il cantante sta girando l'Italia con un tour ricco di emozioni. E dopo le ultime stories di Chiara, Pezzali fa un altro bagno di popolarità sui social.

Per la Ferragni è un momento d'oro. Il matrimonio con Fedez va a gonfie vele e la sua è una famiglia bellissima. I social, ormai da tempo, l'hanno incoronata regina. E vanno bene anche gli affari. In previsione del Natale, ad esempio, ha lanciato una versione inedita del Pandoro Balocco con uno scopo benefico. E poi tante altre collaborazioni che la rendono, indiscutibilmente, la donna più influente del momento. Ma non è tutto. I Ferragnez sono amati pure all'estero, dove conquistano migliaia di followers con i loro siparietti simpatici.