Fedez irriconoscibile, come si è conciato: Ferragni di sasso

Stravolge il look e stupisce Chiara Ferragni, sua moglie. Si parla di Fedez, il rapper, che ha rivoluzionato ancora una volta la sua immagine. Nel dettaglio il taglio e il colore dei capelli. Aspetto di fatto stravolto.

Fino a poche ore fa, infatti, Fedez sfoggiava un taglio con capelli corti sui lati e più lunghi sopra la testa, con punte sparate e ciuffi laterali. Ma... ci ha dato un taglio. E non solo: cambio di colore, è tornato biondo, come già si era presentato anni fa. Ma soprattutto ha tagliato i capelli, rendendoli omogenei.

Look non esattamente sobrio, soprattutto per il colore. Ma la Ferragni mostra di aver apprezzato: tra i commenti alla sua foto anche quello della moglie e infulencer, un semplice "ciao figaccione". Poco prima, sempre su Instagram, Fedez aveva diffuso anche la prima reazione della Ferragni: rintanata in bagno in attesa che il rapper si palesasse, davanti al nuovo taglio aveva commentato con "amore, che carino". Insomma, promosso a pieni voti. Almeno da sua moglie...