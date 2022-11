Lucarelli spietata contro la Ferragni: "Orologio a pendolo"

25 novembre 2022 a

a

a

Selvaggia Lucarelli torna all'attacco e si confessa in un’intervista inedita per il blog DavideMaggio.it. Tra gli argomenti toccati non solo Ballando con le stelle, il talent show di ballo di cui lei è giudice, che è spesso al centro di polemiche, ma anche uno dei suoi bersagli preferiti, ovvero la nota influencer Chiara Ferragni. Il racconto, senza peli sulla lingua, comincia dalla riflessione che la giornalista fa sul lutto, in quando reduce dalla dolorosa perdita della madre, avvenuta di recente, per poi spostarsi a un discorso sulla "condivisione del privato".

"È dolce, invece, morire": straziante, cosa spunta dal passato della madre della Lucarelli

Qui Lucarelli esprime tutto il suo disappunto per “la vita dei figli spiattellata giorno per giorno, la loro intimità, perché il loro privato non è il nostro”. Il pensiero va a Fedez e alla moglie, in quanto la giornalista ha criticato più volte la coppia per l'esposizione mediatica dei loro figli giudicata in modo eccessivo. Non solo, Lucarelli aggiunge: “Vedo bollettini medici alternati ad adv, puro egocentrismo mascherato da condivisione del dolore, drammi non ancora masticati che si trasformano in lezioni di vita da impartire ai follower".

"Sotto choc. Un altro bambino...". Ferragni e Fedez, sconcertante scoperta a scuola di Leone

"Ca***, prendetevi del tempo, soprattutto se nascondete il vostro egocentrismo dietro la frasetta magica "ne parlo per aiutare gli altri". Aiuta prima te stesso, elabora. Poi, forse, puoi aiutare qualcuno”. Qui il riferimento della Lucarelli diventa palese, e allora il blogger le chiede di spiegarsi meglio. La frecciata che la giornalista riserva stavolta all'imprenditrice è davvero curiosa. "La differenza tra noi? “La stessa che c’è tra una noce di macadamia e un orologio a pendolo”. Battuta decisamente insolita, non c'è che dire. Adesso tocca vedere se e come reagirà la Ferragni.