Iva Zanicchi, confessione intima: "A chi non mi sono concessa"

29 novembre 2022 a

a

a

"Ho deciso di non concedermi": Iva Zanicchi ha fatto questa rivelazione, parlando del suo rapporto con Walter Chiari. La cantante, che attualmente partecipa come concorrente a Ballando con le Stelle, lo ha raccontato in un'intervista a DiPiù: "Mi piaceva molto, era un uomo bello e intelligente ma andava a letto con tutte le sue partner, perciò quando mi ha proposto di andare a letto con lui ci ho pensato a lungo e alla fine ho deciso di non concedermi".

"Analfabeti funzionali. Se non lo capisci...". Anche Canino disintegra Selvaggia

Nel corso dell'intervista, poi, la Zanicchi ha rivelato anche cosa le ha detto, all’epoca, la mamma dell’attore, ossia: “Mio figlio è birichino, almeno lei non vada a letto con lui”. Ma non è tutto. Perché l'artista non si sarebbe negata solo a Chiari, ma anche ad Alberto Sordi, come confessato sempre da lei nell'intervista. Nei giorni scorsi, invece, la Zanicchi è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli per via delle barzellette che racconta tutti i sabato sera in diretta su Rai 1.

"Inaccettabile. Persone volgari che...": Selvaggia fatta a pezzi dalla Costamagna

La Zanicchi partecipa al talent di Milly Carlucci assieme al maestro di ballo Samuel Peron. La loro è una delle 6 coppie rimaste in gara a Ballando. E venerdì sera si giocheranno, assieme alle coppie avversarie, il tutto per tutto per tentare l’accesso al decimo appuntamento, in onda il 17 dicembre, quindi dopo due settimane dalla nona puntata.