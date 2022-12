Ballando con le Stelle, bomba-Sara Simeoni: cosa sta per accadere

01 dicembre 2022 a

A Ballando con le stelle uno dei momenti più attesi è l’esibizione del ballerino per una notte che sarà determinante per l’assegnazione del tesoretto da parte di Alberto Matano. A rivestire questo ruolo nella prossima (e nona) puntata che andrà in onda venerdì 2 dicembre alle 22.05 su Rai 1, sarà niente di meno che un'ex campionessa olimpica, Sara Simeoni, 69 anni. L'ex atleta, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980, specializzata nel salto in alto, tra i suoi riconoscimenti ha anche due medaglie d’argento ai Giochi Olimpici nel 1976 e nel 1984, due medaglie d’oro alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa europea indoor. Inoltre, è stata quattordici volte campionessa italiana.

Le sue esperienze televisive più recenti sono due: nel 2021 è stata nel cast de Il Circolo degli Anelli per commentare, su Rai 2, i Giochi olimpici di Tokyo 2020, insieme ad Alessandra De Stefano e Jury Chechi. Un’esperienza che sta ripetendo, proprio in questi giorni su Rai1, con Il Circolo dei Mondiali, il varietà diretto e condotto su Rai 1 tutti i giorni dalla De Stefano, dedicato alla Coppa del Mondo di Calcio che si sta svolgendo in Qatar. Venerdì prossimo, in qualità di ballerina per una notte, Sara Simeoni scenderà quindi sulla pista da ballo del talent show condotto da Milly Carlucci per eseguire una coreografia che le possa far guadagnare il tesoretto che sarà consegnato a una delle sei coppie di semifinalisti. Un punteggio abbastanza utile, in previsione di un’eliminazione che avverrà a poche settimane dalla finalissima.