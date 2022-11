Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Manipolano la realtà", l'accusa è pesantissima

Francesco Fredella 30 novembre 2022 a

a

a

Arrabbiata. Oggi più che mai. Agguerrita. E forse anche delusa dal sistema. Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 -, è una furia. Ma c'è un motivo, tutto è legato a quello che è accaduto in questi giorni dopo la lite pesantissima avuta con Guillermo Mariotto (che l'ha apostrofata pesantemente).

Un breve rewind: Mariotto dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia, lei su Instagram si sfoga così: “Si sta proseguendo questo meccanismo della realtà: ‘La tro** di una concorrente (Iva) nei miei confronti è come se non fosse mai esistito, ma sotto processo c’è ancora ‘in alcuni momenti è stato squallido’. Mariotto si è abbassato al mio livello...”.

"Cosa è successo davvero dietro le quinte, Selvaggia...": Ballando, rivelazione-bomba

Un duro attacco, senza precedenti. Qualcuno, addirittura, vocifera che la poltrona della Lucarelli potrebbe scricchiolare. Sarebbe un vero e proprio colpo. Ed arrivano anche le parole di Luisella Costamagna, che spara quella che sembra una cannonata. Ma sulla querelle interviene anche Alessandro Cecchi Paone sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti. Il critico televisivo scrive: “Lei la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi tace di fronte al tro**, ma prende parola per difenderla inventando pure che le abbia dato della squallida…Lei che difende la berlusconiana di ferro Zanicchi...".

Però, in tutto questo frastuono mediatico c'è anche chi giura di sapere che la Lucarelli sarebbe - condizionale d'obbligo - stanca per quello che sta accadendo. “Conosco bene il sistema, difendere me era disturbare il programma, e ognuno sta ben attento al suo posto, specie in vista di ripescaggi…”, continua a raccontare sui social la giurata di Ballando con le stelle. Nei suoi confronti ci sarebbe una crociata. Il motivo? Aver espresso un giudizio negativo nei confronti di Iva Zanicchi.