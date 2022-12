Alba Parietti, la rivelazione: "Ho perso 7 chili facendo l'amore"

01 dicembre 2022 a

a

a

Alba Parietti più in forma che mai. La showgirl e conduttrice ha ritrovato l'amore grazie a Fabio Adami, manager di Poste Italiane. "Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due" ha ammesso a Nuovo. Il motivo? Senza peli sulla lingua la 61enne ha spiegato: "Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo".

Questa Alba Parietti? Addio, com'è adesso: trasformazione impressionante | Guarda

Galeotto il treno: Adami l'ha aiutata a portare giù la valigia e da quel giorno la coppia è affiatatissima. "Gli ho scritto subito, perché c'era questa attrazione a cui era impossibile dire di no - ha proseguito la Parietti dopo aver raccontato di aver ricevuto il biglietto da visita del compagno -. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto".

"Sono scappata". Alba Parietti, lo sconcertante "primo incontro" con il suo nuovo amore

L'approvazione è arrivata in fretta anche da Francesco Oppini, figlio della conduttrice che con Adami ha instaurato un ottimo rapporto. Per il momento però la convivenza è a metà: lui abita a Roma, lei a Milano, ma quando possono non esitano a farsi visita a vicenda.