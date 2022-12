Carlo Conti, colpaccio-immobiliare: quanto guadagna col mattone

02 dicembre 2022 a

a

a

Carlo Conti fa affari. Mentre festeggia i 40 anni di carriera, il presentatore Rai diventa immobiliarista. Solo qualche settimana fa è stato depositato il primo bilancio della Kara srl, società che Conti ha creato alla fine dello scorso anno e di cui è amministratore unico e socio al 51 per cento. Il restante 49, invece, è della moglie Francesca Vaccaro, L'asset in possesso di Kara - spiega Il Tempo - è la porzione di un edificio situato in via dei Mille a Firenze che occupa in totale 325 metri quadrati. L'abitazione è al momento affittato a tre società che riconoscono alla Kara un canone annuo di 36mila euro.

"Ho chiesto aiuto": Cristina Scuccia, il dramma dopo l'addio all'abito da suora

"L'acquisto del predetto immobile - si legge nella nota integrativa del bilancio di Kara - è stato effettuato col ricorso al prestito infruttifero di 760mila euro da parte del socio Conti". Negli anni scorsi Conti è stato anche proprietario al 100 per cento della Aria Fresca srl messa poi in liquidazione. Quest'ultima possedeva il 25 per cento della Inter Nos srl. Intanto la moglie è diventata imprenditrice costituendo a Firenze la Progetto27 legato alla vendita di abbigliamento. La rete commerciale è composta da alcune agenzie specializzate nella vendita di brand di abbigliamento che propongono il prodotto in negozi di primaria importanza oltre che da un sito e-commerce.

"Comportamenti incivili". Terremoto a La7: il sindacato interno contro Myrta Merlino

Conti però ha iniziato la carriera come deejay. A raccontarlo lui stesso, negando di essere un tipo "trasgressivo": "Bevevo solo acqua, nemmeno una Coca Cola. Il dj però era al centro dell’attenzione e aveva sempre un bel riscontro femminile, dunque pur non essendo un adone è stato un periodo di notevole allegria e divertimento. Per tanto tempo, fino a prima del matrimonio, ho sofferto di dongiovannite. La mia è una grande forma di amore per le donne, credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione, per i suoi sacrifici, per le sue difficoltà".