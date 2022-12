Iva Zanicchi: "Un uomo orribile, sono scappata via". Ballando-choc

Francesco Fredella 02 dicembre 2022 a

Iva Zanicchi, ancora una volta, stupisce tutti. Perché la donna più amata della musica italiana, concorrente di Ballando con le stelle, si lascia andare a una confessione parlando di un dramma vissuto durante l’infanzia. Si tratta del ritorno di suo padre dopo anni di prigionia. "Io l’avevo idealizzato perché non l’avevo mai conosciuto e quando è tornato dalla prigionia io avevo 4-5 anni l’ho guardato ed ho trovato questo uomo orribile. Era 38 chili, gli occhi infossati, aveva uno zoccolo e una scarpa ho pensato questo non è il mio babbo e sono scappata via piangendo", racconta. "Avevo molta soggezione di mio papà".

Un vero e proprio choc vissuto dalla conduttrice e cantante. Iva Zanicchi non nasconde quello che è successo nel corso degli anni passati. "Io ero molto prepotente e dormivo con mia madre invece poi lui è andato a dormire con mia madre e io con quelle streghe delle mie sorelle. È stato terribile. Io per tutta la vita ho avuto molta soggezione di lui", dice ancora.

Ma suo padre, un uomo d'altri tempi, dopo la prigionia riesce ad accattivarsi il bene di sua figlia. Come? Dandole dello zucchero, un cibo introvabile nel dopoguerra e che piaceva molto ai bambini. Iva apre il cassetto dei ricordi, riavvolge il nastro e dice: "Mi ha chiesto di dargli un bacio". Un momento toccante, commovente per la concorrente di Ballando con le stelle che nello spin-off parla di segreti nascosti per anni. "Quando lui era sul letto in punto di andarsene mi ha chiesto ‘Mi dai un bacio sulla fronte?’ E lì ho capito che per tutta la vita non ci siamo scambiati dei giusti gesti di affetto", ricorda Iva.