Ylenia Carrisi, Al Bano: "Ho perso tutto", la rivelazione lacerante

02 dicembre 2022 a

a

a

Albano Carrisi torna a parlare del dolore per la scomparsa di sua figlia Ylenia. In una intervista a La Nuova Sardegna il cantante confessa: "In quel brutto momento della mia vita ho perso una figlia e insieme la fede". Poi è naufragato il suo matrimonio con Romina Power e ancora di più Al Bano ha perso la fede. Un periodo devastante, "non riuscivo ad accettare il fatto, a superare quelle forche caudine", continua il cantante.

"Un uomo orribile, sono scappata via". Iva Zanicchi sconvolge Ballando

Dopo la scomparsa della figlia Ylenia, il divorzio da Romina Power e la perdita della fede, piano piano è riuscito ad andare avanti e a farsi coraggio. A guardare avanti e così è tornata anche la fede: "Sono andato avanti con l’idea che se a Dio hanno ammazzato Cristo chi sono io per non riuscire ad attraversare una tragedia del genere? Ci sono voluti forza e coraggio. Anche perché ho tanti figli e devo dare la vita a loro”.

Pascale-Turci, a pochi mesi dalle nozze... girano voci clamorose

I figli sono stati quindi la sua spinta ad andare avanti e la vita poi lo ha ripagato con nuove gioie, un nuovo amore e la nascita di altri figli. Per quanto riguarda Romina Power, conclude Al Bano, "noi siamo due artisti distinti. Se chiamano solo me, vado. Se chiamano me e lei, i nostri agenti si sentono e se possiamo farlo perché no?”. In fondo Romina è e sarà per sempre la madre dei suoi figli.