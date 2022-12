Myrta Merlino "verso Mediaset", terremoto-La7: chi vuole Cairo al suo posto

02 dicembre 2022 a

a

a

Acque agitate a La7 intorno a Myrta Merlino. Giovedì pomeriggio esplode la notizia della protesta formale dei sindacati interni di La7 contro la conduttrice di L'aria che tira per i suoi (presunti) "comportamenti incivili" ai danni di collaboratori e assistenti di studio. Venerdì mattina nessuna replica in diretta e nessun riferimento alla vicenda, da parte della Merlino.

"Non ti vorrei rattristare ma...". Merlino a Veltroni, gelo in studio





Poi arriva la "bomba" di Dagospia, che regala altri succulenti dettagli "dietro le quinte" della trasmissione. La Merlino, scrive il perfido sito di gossip fondato e diretto da Roberto D'Agostino, "si avvale di un suggeritore: praticamente utilizza il phonak, come Ambra ai tempi di Non è la Rai". Dago svela anche il nome del "conduttore-ombra" è Riccardo Zambon "che le suggerisce le battute".

"Guardate e risparmiateci questo". Merlino, sfogo in diretta: chi massacra

Ci sarebbero poi movimenti significativi nello staff della Merlino, che in settimana ha cambiato agente: "E' passata con la scuderia di Lucio Presta, cioè il tele-agente che non ha mai chiuso un contratto con La7 (e forse mai lo chiuderà)". Questo indicherebbe un nuovo orizzonte professionale per Myrta: "Vuole andare a Mediaset ma sogna un programma settimanale, non una striscia quotidiana". A La7, intanto, patron Urbano Cairo starebbe già ragionando sul nome del suo sostituto (o sostituta): in ballo, assicura Dagospia, ci sarebbero David Parenzo e Marianna Aprile.