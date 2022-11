L'Aria che tira, Merlino a Veltroni: "Non ti vorrei rattristare ma..."

28 novembre 2022 a

"Non ti vorrei rattristare, so che non ami parlare di Pd in questa fase e ti posso anche capire, ma...": Myrta Merlino si è rivolta così a Walter Veltroni, suo ospite in studio a L'Aria che tira su La7. "No, non mi rattristare", ha risposto l'ex segretario dem. Ma la conduttrice ha fatto comunque la sua domanda: "La sinistra in questa fase è capace di essere la paladina della libertà o se la sta scordando pure la sinistra la libertà?".

"La libertà è un tema che dovrebbe riguardare tutti - ha risposto Veltroni - è stata confiscata anche da 'sinistra' nei Paesi dell'Est prima dell'89. La sinistra, almeno quello che è scritto nel mio cuore con questo nome, dovrebbe essere più attenta alla difesa dei valori. A me colpisce quello che sta succedendo in Iran. In questo momento c'è una battaglia condotta in primo luogo dalle donne in difesa della libertà di essere se stesse e questo avviene nel silenzio del mondo".

L'intervento di Veltroni a L'Aria che tira

L'ex sindaco di Roma non si spiega come mai nessuno faccia nulla per aiutare quelle persone: "Adesso è possibile che l'unica cosa che si riesce a fare è un tweet per quelle ragazze che si stanno battendo, che muoiono a centinaia?". "Vorresti vedere una piazza, una mobilitazione?", lo ha incalzato allora la Merlino. E Veltroni ha risposto: "Vorrei vedere che tornino a incarnarsi nella passione politica e civile quei valori che stanno scritti nel dna dei democratici".