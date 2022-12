Iva Zanicchi umilia Selvaggia Lucarelli: "Portatelo a letto, magari funziona"

03 dicembre 2022 a

Frecciate, frecciatine, battute, battutacce, veleni e risate: insomma, semplicemente Ballando con le Stelle. Siamo alla semifinale, in onda venerdì 2 dicembre su Rai 1, in conduzione come sempre Milly Carlucci. Puntata attesissima dopo i veleni della scorsa settimana, che come sempre hanno visto al centro Selvaggia Lucarelli, protagonista di una furibonda lite con Guillermo Mariotto per poi scontrarsi a distanza nel corso della settimana anche con Carolyn Smith e Iva Zanicchi. Insomma, il solito ritornello: per far parlar di sé, Selvaggia Lucarelli insulta tutti (permetteteci la sintesi).

Dunque, ecco ad esibirsi nella puntata di Ballando è proprio Iva Zanicchi, la mitica aquila di Ligonchio. Per lei una sorpresa: è stata chiamata a ballare insieme a un finto Samuel Peron, un ballerino gonfiabile con le sembianze del maestro di ballo. Ma va da sé, la Lucarelli aveva da eccepire: "A Gabriel Garko, con un braccio fuori uso, avete dato un bastone, mentre ad Iva avete dato un ballerino?", ha commentato con voce acidula. Il riferimento è al fatto che Garko avesse un braccio rotto, dunque è stato dotato di bastone. E non si capisce quale sia il problema nel dare il ballerino gonfiabile alla Zanicchi: polemiche a caso, insomma.

Ma Iva, che con la Lucarelli ha un conto aperto che si fa sempre più pesante di settimana in settimana, ha risposto a tono alla provocazione della Lucarelli: "Portatelo a letto, magari funziona!", ha suggerito a Selvaggia riferendosi al manichino. Risate in studio. Ride anche Selvaggia Lucarelli. Quindi la Zanicchi Chiosa: "C'è il direttore generale in prima fila, è svenuto". Insomma, anche in questa puntata di Ballando, Iva Zanicchi ha messo la sua firma, quella della battuta un poco sconcia.