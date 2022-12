Ballando, "vince coi voti della moglie". La bomba di Selvaggia Lucarelli

04 dicembre 2022 a

a

a

Ci mancano solo Fedez e Chiara Ferragni, poi la Santabarbara di Ballando con le stelle sarebbe pronta a esplodere definitivamente, con effetti catastrofici. Sui social, Selvaggia Lucarelli da settimane è scatenata, sia quando c'è da cavalcare qualche polemica personale (quella con Iva Zanicchi che le ha dato della "tr***a" in diretta, seguita dagli screzi con Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Luisella Costamagna) sia semplice "agitatrice", magari solo per dare visibilità al programma (poche ora fa, per esempio, aveva condiviso il video in cui Giampiero Mughini chiedeva "di che razza è" Ema Stokholma, nell'imbarazzo generale).

"Che razz..."? Selvaggia Lucarelli denuncia Mughini: altre ombre su Ballando | Video





La blogger e giornalista non si tira mai indietro, e così quando qualche follower le ha chiesto se Fedez, attualmente giudice di X Factor, possa essere un buon giudice anche a Ballando, ha dato sfoggio della sua ben nota perfida ironia. "Viene, si fa votare dai fan della moglie, vince, dà la coppa in beneficenza e poi ci si compra tutti". Il riferimento è alla polemica relativa alla partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo, quando proprio grazie ai voti in massa garantiti dalla "mobilitazione" di Chiara Ferragni su Instagram il rapper milanese riuscì a sorpresa ad arrivare fino al podio dell'Ariston.

"Toh, come fa beneficenza", Lucarelli, la bomba su Chiara Ferragni





Altra battuta di spirito, proprio su Mariotto, che le ha regalato una scimmietta di peluche dopo averla definita in diretta a Ballando una "scimmia arrabbiata" per l'eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli dallo show. "Ho preferito non portarla a casa - ha risposto a un telespettatore Selvaggia - perché secondo me di notte si anima e uccide chi non ride alle barzellette di Iva Zanicchi".