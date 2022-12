Sanremo, "mi faccio squalificare": chi 'minaccia' Amadeus a caldo

04 dicembre 2022 a

Tananai sarà in gara al Festival di Sanremo 2023: si tratta della seconda partecipazione consecutiva per il giovane artista, che è stato bravissimo a costruire un anno pieno di grandi successi dopo l’ultimo posto nella kermesse dell’Ariston. “Beh che dire andiamo a fare un po’ di casino”, ha commentato a caldo su Twitter, per poi aggiungere: “A sto giro mi faccio squalificare”.

Di certo la sua presenza porterà brio alla competizione, che si preannuncia agguerritissima: mai come nella prossima edizione Amadeus schiererà tantissimi big veri e propri. Tra Ultimo, Giorgia, Madame, Elodie, Mengoni, sono già in tanti a poter lottare per la vittoria di Sanremo, con il Festival che dovrebbe risultare più aperto che mai: molto dipenderà dalle canzoni, che potrebbero fare tutta la differenza del mondo, forse più di altre volte, dato che a livello di importanza ci sono tanti nomi che si equivalgono.

Tornando a Tananai, subito dopo l’annuncio di Amadeus al Tg1 ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con la statuetta del leone di Sanremo, che è l’ambito premio assegnato al viciniore della kermesse. “Andiamo a prendercelo”, ha scritto a corredo della foto, ricevendo la risposta ironica dell’amico Fedez: “Dai, vogliamo l’ultimo posto ancora”.