Sanremo, "vincerà Ultimo": bomba politica sul Festival. Col centrodestra...

Ultimo è uno dei veri e propri big che prenderanno parte al Festival di Sanremo, con l’edizione 2023 che si prospetta agguerritissima. Merito di Amadeus e della Rai, che sono pronti a mettere in campo un cast di altissimo livello, come raramente lo si è visto nell’epoca moderna. E ovviamente non mancano già le prime polemiche, a partire proprio da quelle su Ultimo, che nel 2019 sembrava essersi conquistato l’epurazione dal Festival per aver reagito in malo modo alla vittoria di Mahmood ai suoi danni.

“Torna la destra al governo e Ultimo viene incluso fra i partecipanti a Sanremo, solo una coincidenza?”, ha commentato maliziosamente Luca Misculin, giornalista de Il Post, rifacendosi a quanto accaduto nel 2019, con Matteo Salvini che prese le parti del cantante arrivato secondo. Al di là di queste prime scaramucce, i bookmaker stanno già iniziando a dare le prime quote su Sanremo 2023: prima ancora di ascoltare le canzoni in gara, gli esperti di Sial hanno deciso di dare come favoriti Ultimo e Marco Mengoni.

Una decisione che non sorprende, dato che sono due artisti che riempiono gli stadi. Alle loro spalle si piazzano Giorgia, Elodie e Madame. A seguire Colapesce e Dimartino, Mara Sattei, Tananai: e ancora, Lazza, Lda, Ariete, Mr. Rain e Moda. Nella seconda parte del gruppo vengono piazzati Coma_Cose, Levante, Gianluca Grignani, Anna Oxa e Paola e Chiara, mentre vengono date poche speranze agli Articolo 31. Ultimi i Cugini di Campagna, quotati 100 a 1.