Fiorello sotterra Rai 1, disastro per la Maggioni: cos'è successo

La risposta alla protesta del Tg1 arriva dai dati Auditel. Dopo che la redazione si era scagliata contro Fiorello ("No al suo programma nei nostri spazi del mattino"), ecco che ci pensa Viva Rai 2 a sistemarli. Il programma dello showman ha infatti totalizzato ascolti da record, tanto da superare il tiggi del primo canale. Ascolti oltre le aspettative raggiunti grazie anche alla presenza di Amadeus con l'annuncio di Francesca Fagnani come co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo 2023.

Più nel dettaglio Viva Rai2! Glass Cam (durata 5 minuti) raccoglie 170.000 spettatori e il 4.69), a seguire – dalle 7.15 alle 8.01 – Viva Rai2! segna 683.000 spettatori con il 14.1 per cento. …E Viva il Videobox ha convinto 211.000 spettatori (4.02 per cento). Dall'altra parte gli ascolti del Tg1 sono ben più bassi. Eccoli: Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 245.000 spettatori con il 9.89 per cento.

Il TG1 delle 7 ha informato 360.000 spettatori e il 10.72. TgUnoMattina ha raccolto 492.000 spettatori con il 10.12 (in sostanza, dalle 7:13 alle 7:30: 352.000 – 8.13 per cento, dalle 7:32 alle 7:45: 387.000 – 7.88, dalle 7:46 alle 7:58: 436.000 – 8.34 per cento, dalle 8:36 alle 8:55: 714.000 – 14.11); all’interno il breve TG1 delle 7.30 segna 352.000 spettatori con il 7.52 per cento mentre il TG1 delle 8 ha informato 867.000 spettatori con il 16.46. Insomma, il telegiornale del mattino diretto da Monica Maggioni perde parecchio rispetto alla precedente settimana e si ferma al 12,5 per cento di share. Che sia l'effetto-Fiorello? Chissà...