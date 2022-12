Selvaggia Lucarelli distrugge Ballando? "Spettacolo indecoroso"

06 dicembre 2022 a

Maurizio Costanzo ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli nella sua rubrica sul magazine Chi: “Quello che le stanno facendo è una gogna incontrollabile…", ha scritto il giornalista, riferendosi a quanto successo a Ballando con le Stelle nelle ultime settimane. Il pensiero di Costanzo è stato apprezzato dalla Lucarelli, che infatti lo ha repostato nelle sue storie Instagram.

"Perché ce l'hanno tutti con la Lucarelli": la bomba di Maurizio Costanzo

La giurata di Ballando, però, non si è limitata a condividere l’articolo in cui Maurizio Costanzo ha preso le sue parti. Ma ha anche condiviso - sempre nelle sue storie - un post di un utente che ha attaccato il popolare talent show del sabato sera di Milly Carlucci: "L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è al pari di un Grande Fratello soprattutto per lo spettacolo indecoroso che si sta consegnando al pubblico. Un tutti contro Selvaggia Lucarelli solo perché è l’unica che cerca di tenere la barra dritta…”.

Vedendo la ricondivisione da parte della Lucarelli, in molti sui social hanno pensato che in qualche modo anche lei abbia questo giudizio su Ballando. L'utente in questione ha fatto notare anche che se c’è da darle contro nessuno si è mai fatto problemi, mentre per difenderla tutti si sarebbero sempre tirati indietro: “Se c’è da andare contro di lei parte la Furia Francese, ma quando c’è da prendere le sue parti c’è la Ritirata Spagnola…”.