Julia Roberts vestita così: imbarazzo sul red carpet

06 dicembre 2022 a

a

a

Ci ha preso gusto, Julia Roberts: la diva di Pretty Woman ed Erin Brockovich ha deciso di sconcertare il jet set di Hollywood presentandosi sul red carpet con un abito-lapide. Ospite della serata di gala della 45esima edizione dei Kennedy Center Honors, la 55enne attrice premio Oscar americana ha sfoggiato un abito lungo firmato Moschino, in taffetà di seta, abbinato a un blazer nero cropped. Ad attirare l'attenzione di tutti, soprattutto dei fotografi, è stato però un dettaglio piuttosto vistoso: il vestito era tempestato di ritratti di... George Clooney.

Tifosa "troppo sexy": come si presenta allo stadio, che fine le fanno fare | Guarda

A rendere il tutto ancora più surreale, il fatto che le foto fossero incorniciate da cornici dorate e stile rococò. Una chiccheria o, come pensano molti, una cafonata di classe. Di sicuro, un omaggio originale (e unico, visto che l'abito non è in vendita) all'amico di una vita nonché collega in tanti film di successo. L'ultimo è Ticket to Paradise, di recentissima uscita.





E proprio alla prima mondiale della pellicola diretta da Ol Parker, qualche settimana fa, la Roberts aveva osato con un long dress dello stilista Alexander McQueen pieno di date ricamate e simboli "intimi", tutti legati alla vita della diva. La personalizzazione ha però raggiunto livelli insuperabili con la creazione di Moschino, su cui campeggiava anche una foto di coppia Jullia-George risalente a qualche lustro fa.