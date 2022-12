Memo Remigi, "qualcuno che...": chi lo ha incastrato

Francesco Fredella 07 dicembre 2022 a

Dopo aver intervistato Marco Bellavia, a Pomeriggio 5 si torna a parlare del caso del "caso Memo Remigi". “Mi spiace per Remigi…E’ caduto vittima di qualcuno che si voleva lavare la coscienza e passare dalla parte delle donne… Sarò sibillino, ma serviva il mostro… Lo avete avuto, adesso lasciatelo stare, visto che si è pure scusato…Che doveva fare di più?”, dice Roberto Poletti.

Ma Barbara D'Urso tuona: “Chi voleva il mostro? Ma con chi ce l’hai? Con chi ce l’hai? Chi è che voleva il mostro?” E Poletti, senza troppi giri di parole, tuona: “In generale… Ho detto sibillino… Qualcuno che si voleva lavare la coscienza… Sono sibillino e resto tale cara Barbara…".

Per la D'Urso, sicuramente, si tratta di una diretta molto impegnativa. “Spero che tu non ce l’abbia né con Serena Bortone, né con Jessica né con la trasmissione della Rai…”, puntualizza. E Poletti chiarisce: “Ho detto qualcuno che si voleva lavare la coscienza. Ho detto qualcosa? Ho detto la trasmissione della Rai? Ho semplicemente detto qualcuno che si voleva lavare la coscienza…”.

Il caso "Memo Remigi", accusato di aver molestato la Morlacchi con una palpatina in diretta, ha fatto il giro della Rete. La Bortone, che l'ha apostrofato duramente, l'ha allontanato dal programma. E, successivamente, lui si è rinchiuso in un profondo e religioso silenzio. Ma, sicuramente, il caso non è chiudo del tutto. In Rete se ne parla ancora. Lui, ospite di Massimo Giletti domenica scorsa, si è giustificato raccontando la sua versione dei fatti.