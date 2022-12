Prima della Scala, Alessandra Mastronardi? Scollatura-choc e niente intimo: da impazzire

07 dicembre 2022 a





Alla Prima della Scala di questo 7 dicembre 2022, in scena il Boris Gundonov diretto dal maestro Riccardo Chailly, bisogna ammettere che l'eleganza e la sobrietà la ha fatta da padrone. Già, perché come sempre questo evento milanese non è soltanto cultura, anzi uno degli apici della cultura italiana, ma è anche una sorta di sfilata. L'attenzione agli abiti e agli outfit sfoggiato dalle autorità e dai vip è altissima.

Ovvio, soprattutto per quel che riguarda le donne, semplicemente perché gli uomini hanno pochissimi margini di manovra: frac e papillon sono la divisa d'ordinanza.

E insomma si fa già un gran parlare dell'elegantissimo abito sfoggiato da Giorgia Meloni, vestito firmato Armani e che ha mostrato una premier in vesti a cui non ci ha certo abituato. Dunque il ministro Maria Elisabetta Casellati, con un abito altrettanto elegante e un poco più inconsueto. Poi la bellezza folgorante di Chiara Bazoli, compagna del sindaco di Milano, Beppe Sala, e il look impeccabile della moglie di Ignazio La Russa, Laura De Cicco.

Eppure, c'è chi ha osato di più. E per distacco. Si tratta dell'attrice Alessandra Mastronardi, star de I Cesaroni, presentissima alla Prima della Scala e con un abito che ha attirato lo sguardo di tutti i presenti. Abito nero con profondissima scollatura che le lasciava scoperte le spalle. E dell'intimo non vi era traccia... Insomma, una Mastronardi bellissima e tremendamente sexy.