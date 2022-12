Heather Parisi, sconvolgente rivelazione sulla Cuccarini: "In privato"

08 dicembre 2022 a

"Con Lorella Cuccarini non è successo nulla, ci sentiamo tutti i giorni. Ci scriviamo in privato su Instagram e Twitter": Heather Parisi lo ha rivelato durante la prima puntata di Mi casa e su casa, il primo one man show di Cristiano Malgioglio in onda su Rai 2. Il programma prevede che il cantante inviti nel suo personale salotto di casa una serie di personalità del mondo dello spettacolo che poi parlano di sé più o meno senza filtri.

Le parole della ballerina americana naturalizzata italiana hanno sconvolto e sorpreso i telespettatori. Anche perché finora si è sempre pensato che le due non andassero d'accordo. Lorella e Heather erano state insieme per l’ultima volta sul palco in occasione del format Rai Nemica amatissima. Poi fra le due sarebbe calato il gelo, dopo che la Parisi denunciò un diverso trattamento che la produzione avrebbe avuto nei suoi confronti, a favore della Cuccarini.

La Cuccarini, però, non sarebbe proprio d'accordo con la versione data dalla Parisi su Rai 2. A pochissimi minuti dalla messa in onda della puntata, infatti, la prof di canto della scuola di Amici ha commentato la notizia su Instagram con una serie di faccine basite, sconsolate e disperate.