Viva Rai 2, "che imbarazzo": polemica furiosa, chi ha ospitato Fiorello

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è stato ospite di Fiorello a Viva Rai2 e si è presentato con tanto di chitarra. Qualcuno però, riporta Giuseppe Candela su Dagospia "non ha apprezzato, in primis Antonello Piroso: 'È piacevole scoprire che con tutti i razzi che abbiamo a Roma il sindaco Gualtieri trova sempre il tempo di una schitarrata: ieri con Vasco Rossi, oggi con Fiorello. Provo un vago quanto malcelato imbarazzo. L'avesse fatto Virginia Raggi l'avrebbero già inseguita con la roncola', ha scritto su Twitter il giornalista". In realtà, osserva Candela, Virginia Raggi, quando era sindaco della Capitale, "lo ha fatto". "Era stata ospite di Fiorello ai tempi di Edicola Fiore su Sky. Protagonista di una gag con lo showman siciliano".

Gualtieri, ospite della seconda puntata del programma mattutino di Fiorello, ha confermato anche che Roma avrà un termovalorizzatore come ce l’hanno tutte le città europee. Nell’incipit del programma i due hanno dato vita a un altro momento musicale. Con Gualtieri alla chitarra Fiorello ha cantato ‘O mia bella Madunina’, un omaggio a Milano da mandare al sindaco Beppe Sala, Il quale in una video risposta ha assicurato che ricambierà con ‘Roma Capoccia’. L'incontro con il sindaco si è concluso con Fiorello che ha consegnato a Gualtieri il Cinghialino d’Oro e il primo cittadino che ha ricambiato consegnando allo showman la Lupetta di bronzo.